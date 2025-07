Ponte sullo Stretto, «decide l’Italia se è un’opera militare»

il punto

ROMA «Per classificare la spesa pubblica la Commissione europea utilizza la cosiddetta COFOG (Classificazione delle Funzioni di Governo). Spetta alle autorità italiane valutare se la finalità principale del ponte sia militare o civile. Verrà quindi classificato di conseguenza secondo la COFOG». Lo afferma un portavoce della Commissione Europea commentando la possibilità che la spesa per realizzare il Ponte di Messina rientri tra le spese per la difesa in quanto opera utile per la mobilità militare.