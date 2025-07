Lamezia, ecco le donne della Giunta Murone. Ma resta l’impasse (e la tensione con Fi)

le trattative

LAMEZIA TERME La deadline si sposta ancora in avanti. La prima Giunta comunale dell’era Mario Murone a Lamezia Terme evidentemente vedrà la luce non prima di martedì, alla seduta d’esordio del Consiglio dell’aula Luisi, per come annunciato dal neo sindaco intercettato oggi dai giornalisti a Catanzaro. Lo stesso Murone ha detto che la Giunta è pronta e con i partiti va tutto bene. Ma il quadro dipinto da Murone è tutto tranne che idilliaco, perché in realtà la quadratura del cerchio e la composizione della squadra di governo sono ancora nell’impasse. Certo, alcuni punti fermi ci sono, ma ci sono anche tensioni e tossine tra il sindaco e alcuni partiti della coalizione di centrodestra. Schiarita – riferiscono fonti qualificate – ci sarebbe sulle “quote rosa”, la presenza delle donne in Giunta in ossequio alle norme sull’equilibrio di genere: verso la nomina ad assessore infatti viaggerebbero spedite Annalisa Spinelli per Noi Moderati, Antonietta D’Amico per la Lega (fronte Domenico Furgiuele), Gabriella De Sensi per la lista bis della Lega, Lamezia Domani (fronte Filippo Mancuso) e Giulia Bifano per Fratelli d’Italia. A completare il quadro nell’esecutivo ci sarebbero poi Michele Cardamone per Fratelli d’Italia e Salvatore Pirelli per Noi Moderati.

Il "muro" di Forza Italia

Qualche spina all’interno dei partiti: se per Salvatore Vescio (Lamezia Domani) la strada per la nomina in Giunta sarebbe bloccata da una presunta incompatibilità, per come già raccontato dal Corriere della Calabria, in Fratelli d’Italia si registrerebbero i mugugni di Alessandro Saullo, il primo degli eletti le cui aspirazioni al momento non starebbero trovando riscontro, neanche per la presidenza del Consiglio comunale. Anche perché è proprio la guida dell’aula consiliare il “nodo” più intricato da sbrogliare per Murone e il centrodestra. Il sindaco infatti gradirebbe la designazione di Gianpaolo Bevilacqua, il terzo candidato sindaco protagonista di un exploit al primo turno, ma questa indicazione è fortemente avversata da Forza Italia, che non vuole sentire parlare di Bevilacqua e sta minacciando di andare all’opposizione. Per questo nel prospetto di cui sopra ancora manca la casella azzurra. Le prossime ore saranno delicate e decisive, evidentemente, a conferma del fatto che i giochi, al di là delle dichiarazioni di facciata e di prammatica, non sono fatti. Così come “grandi manovre” si registrerebbero anche nel campo del centrosinistra: ieri la sfidante di Murone al ballottaggio, Doris Lo Moro, ha annunciato che non sarà capogruppo del Pd in Consiglio comunale, ruolo che invece dovrebbe essere ricoperto da Fabrizio Muraca. (c. a.)

