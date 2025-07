Piantedosi: «Il riconoscimento facciale negli stadi è utile»

l’intervento

ROMA Il riconoscimento facciale negli stadi già adesso è tecnicamente possibile e in qualche modo avviene. E’ il tipo di utilizzo che oggi è vincolato solo a determinati tipi di necessità, che sono essenzialmente giudiziarie, come è giusto che sia perchè io non voglio non riconoscere valore a quelle che sono le preoccupazioni che, a partire dai regolamenti europei, ci sono dietro l’utilizzo di questi meccanismi”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, parlando con i giornalisti a margine della sua partecipazione al Forum in Masseria di Bruno Vespa a Manduria. “Mi riferisco – ha aggiunto – agli elementi della tutela della privacy dei cittadini. Ma dovremo considerare anche qui delle grandi opportunità che la tecnologia consente, ovviamente al fine unico della prevenzione dei reati, tenendo presente che dall’altra parte esistono delle organizzazioni criminali che questo problema non se lo pongono. Quindi, lo Stato non si può porre il problema di avere uno svantaggio competitivo con le organizzazioni criminali”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato