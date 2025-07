F1: Gp Gran Bretagna, vince Norris su Piastri, Ferrari di Hamiton quarta

La gara di silverstone

ROMA Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio di Gran Bretagna davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, leader del mondiale, e Nico Hulkenberg, su Sauber, che a 37 anni e dopo 239 gare disputate conquista il suo primo podio. Lo fa a spese di Lewis Hamilton che rende meno amara una giornata non felicissima della Ferrari, con un Charles Lecrerc disastroso giunto solo 14esimo. Decisiva per l’esito della gara la penalizzazione di 10 secondi a Oscar Piastri quando era al comando per aver rallentato troppo in presenza della safety car. Max Vestrappen su Red Bull, quinto al traguardo, forse dice definitivamente addio al sogno di confermarsi campione del mondo. Lando Norris diventa il secondo pilota britannico dopo Lewis Hamilton (che ha trionfato qui nel 2008 proprio con la McLaren) a vincere nel Gran Premio di casa sua nel XXI secolo.

