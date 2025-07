Alta velocità Salerno-Reggio Calabria, ok ad altri 15 milioni di euro

disco verde

«L’approvazione da parte delle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera dell’emendamento al dl Infrastrutture sulle opere compensative connesse all’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, che ho personalmente voluto promuovere, è un risultato lungamente atteso e importante per i territori: si prevede infatti di destinare 15 milioni di euro, in aggiunta alle risorse già stanziate a valere sul quadro economico dell’opera, ai programmi di riqualificazione e mitigazione urbanistica nei Comuni attraversati dall’infrastruttura, con particolare riferimento al lotto 1a da Battipaglia a Romagnano. Un primo, importante passo nell’ottica di mitigare l’impatto dell’alta velocità Salerno – Reggio Calabria attraverso progetti di rilancio economico e sociale dei territori coinvolti».

Lo afferma il sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, di Forza Italia.

«Questa norma è il frutto del Tavolo sulle opere compensative che – aggiunge – ho incardinato il 22 gennaio 2024 presso il Mit con i Comuni dell’area relativa al lotto Battipaglia – Romagnano, la Regione Campania, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Fs e Rfi. Come emerso dal Tavolo, attuare misure di compensazione è indispensabile per garantire la funzionalità complessiva di una infrastruttura strategica e assicurarne la sostenibilità ambientale e sociale. Un impegno che ho assunto sin dall’inizio del mio mandato e che ho voluto mantenere prevedendo lo stanziamento di nuove risorse. Nello specifico, l’emendamento prevede la stipula di un protocollo tra Mit, Rfi, Regione Campania e i Comuni interessati per individuare gli interventi da finanziare con lo stanziamento di 5 milioni di euro annui dal 2026 al 2028. La Regione, che aveva già espresso la propria disponibilità a contribuire al programma di riqualificazione urbanistica, potrà aggiungere ulteriori risorse. Gli interventi compensativi non solo mitigheranno l’impatto dell’opera, ma offriranno anche maggiori opportunità di crescita ai territori interessati. Continuerò a lavorare – conclude Ferrante – per accogliere le istanze delle comunità locali e, al contempo, per promuovere la realizzazione delle infrastrutture prioritarie per la crescita, lo sviluppo e la modernizzazione del Paese».

