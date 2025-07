«Significativa prova di compattezza. E vogliamo riportare Lamezia nel Cda della Sacal»

l’esordio

LAMEZIA TERME «Siamo riusciti a trovare la quadra. È stato un lavoro intenso, non è stato facile, ma oggi siamo significativamente compatti». Lo ha detto il sindaco di Lamezia Terme, Mario Murone, in conclusione dei lavori del primo Consiglio comunale dopo le elezioni: nel corso della seduta sono stati eletti il presidente e il vicepresidente dell’aula “Luisi” ed è stata anche ufficializzata la Giunta. Queste le valutazioni “politiche” di Murone.

Le valutazioni politiche

«Come abbiamo detto nel corso della campagna elettorale – ha esordito Murone – il ruolo dei partiti nella nostra amministrazione assumerà un evidente rilievo, una importanza particolare. Abbiamo fatto una cernita facendo quadrare le deleghe rispetto alle varie persone e quindi alla fine questo lavoro ci vede significativamente compatti come maggioranza. La cittadinanza poi – ha sostenuto il sindaco – valuterà se questa amministrazione è stata in grado o meno di soddisfare le esigenze della città e quindi se applaudire o dare un giudizio negativo all’amministrazione». Con riferimento all’esclusione di una delle liste a suo sostegno, Calabria Azzurra, dalle nomine in Giunta e in Consiglio comunale, Murone ha precisato: «Calabria Azzurra in realtà è una lista satellite di Forza Italia e questo spiega perché a un certo punto Forza Italia ha avuto l’assegnazione di un presidente del Consiglio e anche di un assessore. La quadra trovata anche sul nome e sull’esperienza del presidente ha raggiunto il suo definitivo effetto con la votazione da parte di tutta la maggioranza, in maniera compatta: anzi, anzi siamo andati oltre la maggioranza». Altro tema emerso dalla seduta consiliare è stata la “prova muscolare” della maggioranza, che oltre alla presidenza del Consiglio comunale si è presa anche la vicepresidenza, a dispetto di una prassi che vorrebbe questo ruolo riservato all’opposizione: secondo Murone «è una scelta che abbiamo fatto, ecco perché abbiamo impiegato tanto tempo. Perché abbiamo voluto davvero mettere sul tavolo dei consiglieri tutte le questioni. Quindi sono state scelte effettuate tra noi e abbiamo impiegato un po’ di tempo discutendo, anche fino a oggi, veramente tutto».

Il “nodo” Sacal

Uno dei temi già emersi nella prima seduta – l’hanno evocato il consigliere di maggioranza Gianturco e il candidato sindaco Bevilacqua – è quello dell’esclusione di Lamezia Terme dal Cda della Sacal. «Quello della Sacal – ha sostenuto Murone – è un tema serio perché noi abbiamo un aeroporto che sta nel nostro territorio e rispetto al quale dobbiamo cominciare anche a pensare di dettare – mi si passi il termine – una qualche condizione. La presenza di Lamezia nel Consiglio d’amministrazione della Sacal è una delle previsioni statutarie e noi faremo di tutto affinché venga rispettata perché è un modo attraverso il quale diamo rispetto a Lamezia e facciamo anche valere le prerogative della città. Abbiamo anche detto che vogliamo migliorare l’immagine di Lamezia all’esterno e questo è uno dei modi in cui questo si può realizzare, ponendola su un piano di parità o comunque di evidenza rispetto alle altre istituzioni». (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato