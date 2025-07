Condannato per mafia assolto per intestazione fittizia di beni

la decisione

GENOVA Il tribunale collegiale di Imperia ha assolto stamane Omar Allavena, 71 anni residente a Ventimiglia, dalle accuse di intestazione fittizia di beni e mancata comunicazione all’autorità competente della variazione del patrimonio, che l’imputato avrebbe dovuto fare in quanto condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso. Allavena, infatti, era stato condannato a una pena di 7 anni e 6 mesi nell’ambito del processo “La Svolta”, con il quale era stata accertata la presenza dell’estremo ponente ligure della ‘ndrangheta. L’uomo era finito nuovamente a processo per non aver comunicato l’incremento patrimoniale ottenuto a seguito di permuta di quote immobiliari, grazie alla quale aveva ricavato 150 mila euro. Secondo la pubblica accusa, inoltre, Allavena avrebbe intestato i beni alla moglie allo scopo, secondo la pubblica accusa, di «eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniale». Accuse per le quali il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 3 anni e 6 mesi. Il collegio giudicante ha accolto la tesi della difesa, rappresentata dall’avvocato Marco Bosio, che nel corso del processo è riuscito a dimostrare come il suo assistito si sia rivolto a professionisti prima di compiere le operazioni immobiliari, senza però essere avvisato che avrebbe dovuto segnalare la variazione, in positivo, del suo stato patrimoniale. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato