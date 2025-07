Ventimiglia, bambino di 5 anni scomparso nel nulla

Il mistero

VENTIMIGLIA Un bambino di 5 anni, Alain Barnard Ganao, è scomparso nel nulla mentre era in vacanza con la famiglia nel campeggio Por La Mar, nella zona di Latte a Ventimiglia., a pochi chilometri dalla Francia. Nato a Torino, ma di origini filippine, l’ultima volta è stato visto da un passante venerdì 11 luglio alle 19:30, mentre attraversava la strada. L’ultimo testimone è stato sentito sentito dalle forze dell’ordine e la sua abitazione perquisita. Al momento della scomparsa indossava una maglietta bianca e pantaloncini corti verdi. Non aveva con sé nessun dispositivo utile alla localizzazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri che stanno setacciando la zona anche con l’ausilio di un drone e con il nucleo cinofili. e dei cani molecolari. Nonostante l’immediato intervento e le incessanti ricerche dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri, Vigili Urbani, e cittadini volontari, il piccolo non è ancora stato ritrovato. (ITALPRESS)

