Accordo tra gli Elkann e il Fisco: pagheranno 175 milioni di euro

TORINO I fratelli Elkann hanno definito un accordo con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle contestazioni sull’eredità Agnelli per imposte e tasse che sarebbero state evase e relative sanzioni. «In riferimento ad articoli di stampa aventi a oggetto i procedimenti riguardanti i fratelli Elkann», ha reso noto un loro portavoce, «si conferma che John, Lapo e Ginevra Elkann, con l’obiettivo di chiudere rapidamente e definitivamente una vicenda dolorosa sul piano personale e familiare, hanno raggiunto una definizione complessiva con l’Agenzia delle Entrate delle potenziali controversie attinenti agli oneri tributari su di essi potenzialmente gravanti quali eredi di Donna Marella Agnelli». «Tale definizione – sottolinea il portavoce dei fratelli Elkann – è stata conclusa senza alcuna ammissione neppure tacita o parziale della fondatezza delle contestazioni inizialmente ipotizzate». «Inoltre – prosegue – sono in atto interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Torino, il cui esito non è al momento definito. Nel rispetto di tutti gli organi coinvolti, non abbiamo commenti da rilasciare sul procedimento, che è tuttora in corso». Secondo diversi quotidiani, John Elkann starebbe definendo un maxi pagamento da almeno 175 milioni di euro con l’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle contestazioni sull’eredità Agnelli tra imposte e tasse evase e le relative sanzioni. La definizione dei pagamenti con il Fisco italiano dovrebbe servire a sanare la presunta evasione su cui indaga da febbraio 2024 la Procura di Torino per truffa ai danni dello Stato ed evasione fiscale, insieme con i fratelli Lapo e Ginevra. Nell’indagine sono coinvolti anche il commercialista torinese Gianluca Ferrero e il notaio svizzero Urs von Grunigen. (Agi)

