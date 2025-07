I 5 Stelle non difendono Sala: «Dovrebbe dimettersi»

il “caso” politico

ROMA Secondo Stefano Patuanelli il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrebbe dimettersi: “Credo di sì, perché si è delineata una gestione della cosa pubblica consapevolmente spinta a vantaggio quasi totale degli interessi privati. E come M5S lo avevamo già denunciato per il “Salva Milano”, non a caso poi naufragato”, afferma il capogruppo M5S al Senato, in un’intervista al Corriere della Sera. “Garantista è la nostra Costituzione, che ci dice: fino a quando non c’è una condanna definitiva una persona è innocente. E condividiamo questo principio – assicura Patuanelli – Il garantismo costituzionale riguarda però l’aspetto giuridico. Ma qui c’è una questione etica e morale della politica, perché se un qualsiasi amministratore pubblico viene filmato mentre incassa una mazzetta, rimane egualmente innocente fino al terzo grado di giudizio”. Qui non ci sono mazzette esplicite, ma “in questo caso mi interessa di più la responsabilità politica di chi ha creato un mostro. A Milano sono state previste cubature insostenibili in semplici cortili: un sistema che ha periferizzato il ceto medio, perché ormai soltanto i ricchissimi possono permettersi di vivere in centro, dove si arriva a 20 mila euro al metro quadrato”. Riguardo ai parallelismi con l’ex sindaca di Torino Chiara Appendino Patuanelli sottolinea: “Per Appendino non c’era una questione morale, bensì la contestazione di un reato nell’esercizio delle sue funzioni”. Per l’esponente M5s “pur nel male, questa vicenda ci darà l’opportunità di confrontarci proprio con il Partito democratico, che in buona parte sta criticando questo modello di sviluppo. E non è certo questo caso che metterà a rischio la collaborazione con il Pd”. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato