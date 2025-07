Fiamme e paura nella notte, 40 abitazioni evacuate nel Foggiano

le operazioni di spegnimento

FOGGIA Notte di paura a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, dove poco dopo le ore 23 si sono sviluppati diversi focolai di incendi nei pressi di un’ampia zona verde che circonda le abitazioni in zona contrada Costa. Ora la situazione è tornata sotto controllo. Durante la notte si è resa necessaria a scopo precauzionale l’evacuazione di una trentina di abitazioni per un totale di circa 140 persone, che hanno trovato ospitalità presso parenti. Il Comune ha anche predisposto l’apertura del Centro operativo di pozzo Cavo, che ha coordinato le operazioni di spegnimento. Sul posto hanno operato vigili del fuoco, che hanno richiesto l’intervento del Canadair, personale Arif (Agenzia regionale attività irrigue e forestali) e polizia locale. Numerosi cittadini hanno collaborato alle operazioni di contenimento delle fiamme. La situazione, seguita tutta la notte da rappresentanti comunali, stando a quanto si apprende, è ora tornata sotto controllo. (ANSA)