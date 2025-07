Violenza sessuale su tre nipoti: condannato a 18 anni

il verdetto

Il Tribunale di Chieti ha condannato a 18 anni di reclusione un uomo accusato di violenza sessuale su tre nipoti con meno di 14 anni. L’uomo è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e condannato a risarcire i danni alle parti civili in separata sede, a ciascuna delle parti civili è stata assegnata una provvisionale di 20.000 euro. Il pubblico ministero Marika Ponziani aveva chiesto la condanna a 12 anni di reclusione. A denunciare l’uomo, che per questa vicenda è agli arresti domiciliari, erano stati i genitori delle giovani vittime degli abusi. (ANSA)