Scarcerata la sorella del boss Messina Denaro

cosa nostra

Torna in libertà Patrizia Messina Denaro, la sorella più piccola del boss trapanese morto il 25 settembre 2023. la donna, secondo quanto rivela l’edizione online di ‘Repubblica’, domenica mattina ha lasciato il carcere di Vigevano (Pavia) perché ha finito di scontare la sua pena. Patrizia Messina Denaro era stata arrestata il 13 dicembre 2013 con l’accusa di avere guidato il clan e la rete di fiancheggiatori che consentiva la latitanza del fratello. Nell’aprile del 2018 la Cassazione confermò la condanna a 14 anni e mezzo inflitta alla donna dalla Corte d’appello di Palermo per associazione mafiosa. Gli sconti di pena previsti dalla legge per i detenuti che mantengono una buona condotta in carcere hanno consentito a Patrizia Messina Denaro di lasciare anzitempo il penitenziario.

