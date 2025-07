Aquilani: «Il mio Catanzaro pronto alla battaglia. Con il Ceravolo pieno si può sognare»

l’allenatore giallorosso

CATANZARO Il tecnico del Catanzaro, Alberto Aquilani, ha commentato il sorteggio del calendario del prossimo campionato di Serie B. La squadra giallorossa esordirà davanti al proprio pubblico il 24 agosto, al “Ceravolo”, contro il Südtirol.

«Siamo contenti di partire in casa: sarà l’occasione perfetta per ricevere subito l’abbraccio dei nostri tifosi – ha dichiarato Aquilani – e per far comprendere ai tanti volti nuovi della squadra quanto sia caldo e importante il sostegno del nostro pubblico».

Il tecnico, arrivato in estate alla guida della formazione giallorossa, ha sottolineato l’importanza di un avvio deciso: «Vogliamo cominciare forte, ci stiamo preparando con grande impegno per farci trovare pronti fin dal primo minuto».

Quanto alla difficoltà del torneo cadetto, Aquilani mostra consapevolezza e realismo: «Per il resto – e non è una frase fatta – credo davvero che un calendario valga l’altro: il campionato di Serie B è molto equilibrato e livellato. È vero che ci sono squadre che partono con i favori del pronostico, ma è altrettanto vero che tutti lotteranno con determinazione per raggiungere i propri obiettivi». Infine, l’ex centrocampista della Roma ha voluto rimarcare l’approccio mentale che intende trasmettere alla sua squadra: «Per questo motivo pensiamo solo a noi stessi e a fare bene, come merita questa piazza e questa società».

Con queste parole Aquilani lancia il segnale: il Catanzaro è pronto a vivere una stagione da protagonista, puntando sulla forza del gruppo e sul calore della propria gente. (redazione@corrierecal.it)

