Trump e Putin si incontreranno in Alaska

BRUXELLES L’incontro fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Anchorage, in Alaska. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt. «Non voglio rivelare le conversazioni private fra il presidente Usa e Volodymyr Zelensky. Posso dirvi che il presidente ha un profondo rispetto per tutte le parti». Ha detto la Leavitt, sottolineando che gli Stati Uniti sono «molto impegnati con Zelensky e l’Europa».

L’incontro con Vladimir Putin è un «esercizio di ascolto» per Donald Trump. Ha aggiunto Karoline Leavitt. Trump «ha sempre detto di voler la pace. Ma questo è un incontro bilaterale con una delle due parti in guerra. Servono tutte e due le parti per un accordo», ha detto ricordando che il presidente ha fatto più del suo predecessore per mettere la fine alla guerra.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha escluso il ritiro delle truppe dalla regione del Donbass nell’ambito di un accordo di pace con la Russia, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che entrambe le parti avrebbero dovuto cedere parti di territorio. «Non ci ritireremo dal Donbass… se ci ritiriamo oggi dal Donbass – le nostre fortificazioni, il nostro territorio, le alture che controlliamo – apriremo chiaramente una testa di ponte per i russi per preparare un’offensiva», ha detto Zelensky ai giornalisti.

Secondo il presidente ucraino, l’incontro di Ferragosto in Alaska con Donald Trump è «una vittoria personale» per Vladimir Putin.





