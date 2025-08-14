Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il dramma

Due neonati morti in ospedale a Bolzano

La causa dei due decessi sarebbe un’infezione da batterio

Pubblicato il: 14/08/2025 – 12:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Due neonati morti in ospedale a Bolzano

Due neonati prematuri sono morti nel giro di poche ore all’ospedale di Bolzano. Lo riporta il sito di Rai Sudtirol. Uno dei neonati è morto martedì, l’altro nella notte di mercoledì. Entrambi erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale del capoluogo altoatesino. La causa dei due decessi sarebbe un’infezione da batterio. Gli altri piccoli pazienti potrebbero essere trasferiti in altro reparto per evitare di venire a contatto con il batterio. (ANSA)

Argomenti
morti neonati ospedale bolzano
neonati morti
neonati morti in ospedale a Bolzano
ospedale a Bolzano
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x