Auto con 5 bambini a bordo si ribalta, tutti illesi

il fatto

TRIESTE Un’auto con otto persone a bordo di cui cinque bambini si è cappottata la notte scorsa sull’autostrada A23 Palmanova-Tarvisio, in Friuli, e miracolosamente soltanto uno degli occupanti – una donna – ha dovuto far ricorso alle cure mediche. È accaduto nella corsia in direzione Palmanova tra le uscite di Pontebba e Carnia poco prima delle 4. Per cause che saranno individuate dalla Polizia stradale, l’automobilista ha perso il controllo e la vettura si è ribaltata mentre percorreva la galleria Zanier finendo la corsa sul tetto e con le gomme in aria, senza coinvolgere altri veicoli. I Vigili del fuoco hanno liberato dalle lamiere, aiutandoli ad uscire dall’autovettura, i 3 adulti e i 5 bambini che si trovavano all’interno. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato