15/08/2025 – 14:01
tragico ferragosto

Auto falcia tre ragazzi, morto un 16enne

A Terracina, nel Lazio. Caccia al “pirata” della strada che è fuggito subito dopo l’impatto mortale

Pubblicato il: 15/08/2025 – 14:01
LATINA Indagini a pieno ritmo a Terracina, tragico teatro, nella notte di Ferragosto, intorno alle 3.30, di un terribile incidente stradale: un’auto, lungo la strada provinciale che collega la cittadina a San Felice Circeo, ha travolto tre giovanissimi, uccidendo un sedicenne di Latina. Il fratello gemello è rimasto illeso, ferito, invece l’amico che se l’è cavata con una prognosi di venti giorni. L’auto non si è fermata per prestare soccorso, ma è fuggita, sembrerebbe in direzione di Terracina. I tre ragazzi stavano rientrando nel residence in cui villeggiavano con le famiglie. In corso le indagini della polizia stradale e del commissariato di Terracina per rintracciare il pirata della strada. (Agi)

