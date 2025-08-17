Concorso al Ministero della Giustizia: 2970 posti per diplomati e laureati

lavoro

ROMA Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un nuovo bando di concorso 2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di 2.970 unità di personale non dirigenziale. Il concorso è aperto a diplomati e laureati e prevede l’inserimento nei ruoli del Ministero in due profili:

370 Funzionari UNEP (Codice 01)

2.600 Assistenti giudiziari e di cancelleria (Codice 02)

Scadenza per la presentazione delle domande: 29 agosto 2025

Posti a concorso: suddivisione territoriale

370 Funzionari UNEP – Codice 01

I posti sono distribuiti tra i distretti giudiziari di tutta Italia, tra cui:

ANCONA: 18 posti;

BOLOGNA: 28 posti;

BRESCIA: 22 posti;

CAGLIARI: 3 posti;

CALTANISSETTA: 6 posti;

CAMPOBASSO: 5 posti;

CATANIA: 14 posti;

CATANZARO: 14 posti;

FIRENZE: 32 posti;

GENOVA: 9 posti;

L’AQUILA: 11 posti;

MESSINA: 11 posti;

MILANO: 32 posti;

NAPOLI: 9 posti;

PALERMO: 13 posti;

PERUGIA: 12 posti;

POTENZA: 15 posti;

REGGIO CALABRIA: 8 posti;

ROMA: 25 posti;

SALERNO: 5 posti;

SASSARI: 5 posti;

TARANTO: 1 posti;

TORINO: 24 posti;

TRIESTE: 16 posti;

VENEZIA: 32 posti.

2.600 Assistenti giudiziari – Codice 02

Distribuiti su numerose sedi tra cui:

ANCONA: 55 posti;

BARI: 55 posti;

BOLOGNA: 160 posti;

BRESCIA: 110 posti;

CALTANISSETTA: 5 posti;

CAMPOBASSO: 10 posti;

CATANIA: 57 posti;

CATANZARO: 33 posti;

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: 40 posti;

DIREZIONE NAZIONALE ANTIMAFIA E ANTITERRORISMO: 7 posti;

FIRENZE: 170 posti;

GENOVA: 140 posti;

L’AQUILA: 5 posti;

LECCE: 10 posti;

MESSINA: 15 posti;

MILANO: 410 posti;

MINISTERO GIUSTIZIA: 24 posti;

NAPOLI: 240 posti;

PALERMO: 60 posti;

PERUGIA: 40 posti;

POTENZA: 28 posti;

PROCURA GENERALE C/O CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE: 1 posto;

REGGIO CALABRIA: 30 posti;

ROMA: 290 posti;

SALERNO: 25 posti;

TARANTO: 15 posti;

TORINO: 290 posti;

TRIESTE: 95 posti;

VENEZIA: 180 posti.

Sono previste riserve di posti per categorie protette, volontari delle forze armate, operatori del servizio civile universale e personale con contratti a tempo determinato nella PA.

Requisiti di accesso

Requisiti generali

Cittadinanza italiana o equiparata

Maggiore età

Godimento dei diritti civili e politici

Idoneità fisica all’impiego

Assenza di condanne penali o cause di esclusione dal pubblico impiego

Titoli di studio richiesti

Codice 01 – Funzionari UNEP

Richiesta una laurea triennale, magistrale o del vecchio ordinamento in: Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Sociologia, Servizio sociale, Relazioni internazionali e affini.

Codice 02 – Assistenti giudiziari

È sufficiente un diploma di scuola superiore quinquennale, di qualsiasi indirizzo.

Prove d’esame: struttura e valutazione

Il concorso prevede:

Una prova scritta a risposta multipla

Valutazione dei titoli di servizio

Prova scritta (uguale per entrambi i profili, ma con materie specifiche)

40 quesiti da svolgere in 60 minuti:

25 quesiti su materie giuridiche e tecniche

8 quesiti di logica e ragionamento critico

7 quesiti situazionali su problematiche gestionali

Materie principali (Codice 01): diritto civile, penale, processuale, notifiche ed esecuzioni, protesti, navigazione, ordinamento giudiziario, lingua inglese (livello B1), informatica.

Materie principali (Codice 02): diritto costituzionale, amministrativo, procedura civile e penale, servizi di cancelleria, casellario, lingua inglese (livello A2), informatica.

Come presentare domanda

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul portale inPA.gov.it entro il 29 agosto 2025.