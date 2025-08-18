Oltre 45 milioni di euro per l’ampliamento di 9 carceri: c’è anche Palmi

la gara d’appalto

REGGIO CALABRIA C’è anche Palmi tra le nove strutture carcerarie destinatarie di 45,6 milioni di euro complessivi per il loro ampliamento. Come riporta il ministero della Giustizia, è stata pubblicata una nuova gara dopo la pubblicazione nei giorni scorsi delle procedure per la riqualificazione di tre istituti penitenziati. La procedura, pubblicata da Invitalia, in qualità di Centrale di committenza per il Commissario straordinario, riguarda la progettazione, fornitura e installazione di moduli detentivi prefabbricati negli istituti di Alba, Milano, Biella, L’Aquila, Reggio Emilia, Voghera, Frosinone, Palmi e Agrigento, distribuiti in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia. Nominato per fronteggiare il sovraffollamento carcerario, il Commissario straordinario, in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, sta attuando un ampio piano di interventi che prevede ampliamenti, riqualificazioni e ristrutturazioni delle strutture esistenti. Gli interventi previsti consentiranno di incrementare i posti detentivi disponibili e di migliorare la funzionalità complessiva degli istituti coinvolti. In risposta ai bandi pubblicati, le imprese potranno presentare la loro offerte fino al 25 settembre 2025. Tutte le informazioni sono disponibili sulla Piattaforma Invitalia Gare Telematiche – InGaTE.

