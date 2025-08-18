Si legge in: 1 minuto
Omicidio a Napoli, ucciso un ispettore di Polizia
La prima ipotesi è una lite in ambito familiare. Avviate le indagini
Una lite in ambito familiare potrebbe essere all’origine di un omicidio nel Napoletano. I carabinieri indagano su quanto accaduto in viale delle Margherite a Melito. Un uomo di 58 anni, ispettore di polizia, è stato ucciso con un’arma da taglio, nella sua abitazione. (Agi)
