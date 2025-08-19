Salvini: a breve risposte positive sull’Alta velocità fino a Reggio Calabria

DOPO IL MAXIAPPALTO WEBUILD

ROMA «C’è in fase di progettazione la parte finale sul Tirreno per arrivare a Reggio attraversando la provincia di Cosenza, conto che ci saranno risposte positive a breve. Problemi di finanziamento non ce ne sono, Rfi ha 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per opere su rotaia». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e le Infrastrutture Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo al cantiere della fermata di piazza Venezia della Metro C di Roma, interpellato sui lavori dell’Alta Velocità sulla tratta Salerno-Reggio Calabria e sull’assegnazione di un nuovo lotto della tratta. «Per noi è fondamentale – ha aggiunto – arrivare con l’alta velocità fino a Reggio Calabria perché il ponte, oltre che essere una straordinaria opera di ingegneria, risolve i problemi e unisce l’Italia al Nord Europa e rilancia tutti i porti del Sud Italia e del Mediterraneo. L’obiettivo è di arrivare a Ponte costruito, gli ingegneri dicono intorno al 2032, con l’alta velocità che arriva sulle due sponde, quindi a Reggio Calabria da una parte e a Messina dall’altra, sia per i passeggeri che per le merci».