Ultimo aggiornamento alle 10:28
l’appello

Costa (M5S): «Regionali, bisogna fare presto in Calabria e Campania»

Il vicepresidente della Camera sul possibile candidato per la nostra Regione: «Mi piacerebbe Tridico»

Pubblicato il: 20/08/2025 – 8:46
ROMA «In Calabria c’è l’urgenza di fare presto. E al Pd, in Campania, va lasciato il tempo fisiologico per risolvere le loro questioni interne, ma non troppo». Lo spiega a Repubblica l’ex ministro Sergio Costa, esponente campano M5S, adesso vicepresidente della Camera, che era tra i possibili candidati del centrosinistra in Campania, «ma Roberto Fico è il nome ideale, che più unisce», evidenzia. Ancora però la candidatura di Fico non è ufficiale perché dal Pd non è arrivato il via libera di Vincenzo De Luca. «È normale che il Pd faccia questo suo processo interno, si voterà a metà novembre – prosegue -. Certo, è meglio non far passare troppo tempo, ma Fico è da settimane al lavoro sul territorio». In Calabria invece il candidato dovrebbe essere un esponente M5S ma ancora non si sa chi sia, si fanno i nomi di Pasquale Tridico o Vittoria Baldino. «In Calabria c’è invece l’urgenza di fare presto. A me piacerebbe, ma lo dico a nome mio, Pasquale Tridico, sa unire, non è divisivo, è un innovatore e ha lavorato bene come presidente dell’Inps durante i governi Conte – conclude -. Adesso sta facendo un ottimo lavoro in Europa. Ma non mi permetto di intervenire, saranno i leader a decidere». (ANSA)

