Ultimo aggiornamento alle 20:54
l’appello

Giuli: «Destinare il 2% delle spese in armamenti alla cultura»

«È l’antidoto principale alla guerra», afferma il ministro della Cultura

Pubblicato il: 21/08/2025 – 20:30
Giuli: «Destinare il 2% delle spese in armamenti alla cultura»

ROMA «Dobbiamo essere consapevoli di doverci difendere da forme di dispotismo aggressive attraverso una politica di relazioni internazionali e, oggettivamente, di spesa per la deterrenza. Ma servono anche spese in cultura». A dirlo è stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, nel corso del Caffè della Versiliana. «Tanto si spende per le armi – ha aggiunto Giuli – altrettanto bisognerebbe stornare dei soldi per non utilizzarle, ed è una mia battaglia in sede europea ed italiana. Destinare il 2% di spese in armamenti a spese in cultura, perché la cultura è l’antidoto principale alla guerra, e su questo ci troverete sempre pronti». (AGI)

