«Anche CasaPound rientra negli sgomberi»
Il ministro dell’Interno Piantedosi replica al collega di governo Giuli che aveva parlato di legalizzazione
ROMA “Anche CasaPound rientra, io sono stato da prefetto di Roma quello che l’ha inserito nell’elenco dei centri che sono da sgomberare, prima o poi arriverà anche il suo turno”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi interpellato a margine del Meeting di Rimini dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo di Milano. A chi gli fa notare che il collega di governo Alessandro Giuli ha detto che l’immobile di CasaPound potrebbe non essere sgomberato, il ministro spiega: ‘Credo abbia detto che se si legalizza in qualche modo potrebbe non essere sgomberato. È successo già ad altri centri, il comune di Roma ha comprato addirittura delle strutture per legalizzarli, è successo anche in altre città”. “Episodi come quelli avvenuti recentemente a Ravenna dove sono stati arrestati 8 minori tunisini non accompagnati, tutti tra i 16 e i 17 anni cui – tra furti, rapine, aggressioni, spaccio, detenzione di armi, ricettazione, lesioni, intimidazioni e perfino un tentato omicidio – sono stato contestati un totale di 34 reati “dicono semplicemente una cosa: che non basta lavarsi la coscienza, dare un permesso di soggiorno e sistemare una persona in un centro di accoglienza per fare in modo che ci sia un’integrazione effettiva”. Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Ci vuole un’immigrazione sostenibile – ha argomentato – ci vuole la possibilità di attivare percorsi di integrazione, soprattutto nei confronti delle giovani generazioni. Ecco – ha aggiunto – perché noi come governo stiamo cercando di fare in modo, senza negare nessuna formula di accoglienza, di integrazione, dir limitare i flussi di ingressi irregolari. Questo – ha concluso – nella direzione di una immigrazione sostenibile per il nostro Paese”. (Ansa)
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato