Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:06
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

il dibattito politico

«L’autonomia è un valore ma senza garanzie sui Lep è rischiosa»

Il presidente della Regione Calabria, Occhiuto, al Meeting di Rimini: Lep da assicurare allo stesso modo in tutto il Paese

Pubblicato il: 23/08/2025 – 20:06
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«L’autonomia è un valore ma senza garanzie sui Lep è rischiosa»

RIMINI “Chi ritiene che la sussidiarietà sia un valore e la modalità principale per realizzare bisogni dei cittadini non può non ritenere un valore l’autonomia. Io ho avuto una posizione un po’ più eretica nel centrodestra, non perché sia contro perché credo sia un valore, ma il punto è che se non c’è il coordinamento da parte del governo e la garanzia di assicurare i Lep allo stesso modo in tutte le parti del Paese, l’autonomia può diventare un disvalore e far crescere squilibri”. Così Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, intervenendo alla 46° edizione del Meeting di Rimini. “Su molti di questi temi spesso ci lamentiamo del deficit di risorse, però credo che in questo Paese si parli troppo e solo di risorse e troppo poco di riforme. A volte mettere risorse in un motore che gira male questo non gira meglio, mi riferisco alla sanità dove abbiamo assistito a scontri ideologici e non ci siamo resi conto che non siamo intervenuti con le riforme. Nella mia Regione c’è l’esempio provato del fallimento della centralizzazione, io sono ancora commissario, per 15 anni la mia Regione è stata commissariata e mi hanno lasciato una sanità senza investimenti”, aggiunge. (Italpress)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Centrodestra
governo
lep
OCCHIUTO
Regione Calabria
RIMINI
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x