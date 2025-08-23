«L’autonomia è un valore ma senza garanzie sui Lep è rischiosa»

il dibattito politico

RIMINI “Chi ritiene che la sussidiarietà sia un valore e la modalità principale per realizzare bisogni dei cittadini non può non ritenere un valore l’autonomia. Io ho avuto una posizione un po’ più eretica nel centrodestra, non perché sia contro perché credo sia un valore, ma il punto è che se non c’è il coordinamento da parte del governo e la garanzia di assicurare i Lep allo stesso modo in tutte le parti del Paese, l’autonomia può diventare un disvalore e far crescere squilibri”. Così Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria, intervenendo alla 46° edizione del Meeting di Rimini. “Su molti di questi temi spesso ci lamentiamo del deficit di risorse, però credo che in questo Paese si parli troppo e solo di risorse e troppo poco di riforme. A volte mettere risorse in un motore che gira male questo non gira meglio, mi riferisco alla sanità dove abbiamo assistito a scontri ideologici e non ci siamo resi conto che non siamo intervenuti con le riforme. Nella mia Regione c’è l’esempio provato del fallimento della centralizzazione, io sono ancora commissario, per 15 anni la mia Regione è stata commissariata e mi hanno lasciato una sanità senza investimenti”, aggiunge. (Italpress)

