Ultimo aggiornamento alle 12:01
Lo scontro Salvini-Macron diventa un caso: convocata l’ambasciatrice italiana

Il caso legato all’eventuale invio di truppe in Ucraina

Pubblicato il: 23/08/2025 – 9:01
La Francia ha convocato l’ambasciatrice d’Italia a Parigi, Emanuela D’Alessandro, “a seguito delle dichiarazioni inaccettabili” pronunciate dal vicepremier italiano Matteo Salvini contro il presidente Emmanuel Macron. Lo riferisce l’Afp, citata da Le Figaro. Durante un incontro a Milano, Salvini – rispondendo a una domanda su un eventuale invio di truppe italiane in Ucraina – aveva suggerito che fosse Macron “a andarci lui stesso, con un casco e un fucile”. Secondo fonti diplomatiche francesi, all’ambasciatrice è stato ricordato che quelle parole “vanno contro il clima di fiducia e la relazione storica fra i due Paesi, nonché i recenti sviluppi bilaterali che hanno mostrato forti convergenze, soprattutto sul sostegno all’Ucraina”. Il leader della Lega aveva già definito Macron “un folle” lo scorso marzo, accusandolo di spingere l’Europa verso lo scontro con la Russia. Francia e Regno Unito guidano una “coalizione dei volontari” pronta a inviare contingenti in Ucraina come garanzia di sicurezza dopo un eventuale accordo di pace, mentre la premier italiana Giorgia Meloni si è detta contraria.

