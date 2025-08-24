Fingono di gettarsi sotto le auto, travolto un giovane

l’incidente

BRESCIA Stavano simulando di gettarsi sotto le auto, quando una di queste ha travolto uno di loro. Una pericolosa sfida avvenuta nel bresciano, a Gardone Riviera, dove un 27enne irlandese dopo essere stato investito si trova in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 di notte con il giovane soccorso e trasportato in eliambulanza a Brescia in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Salò hanno identificato il gruppetto di ragazzi e dovranno verificare se fossero sotto l’effetto di alcol o droghe. (Agi)

