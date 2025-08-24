Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’incidente

Fingono di gettarsi sotto le auto, travolto un giovane

Il 27enne irlandese si trova ricoverato in gravi condizioni. Un gioco pericoloso all’origine del incidente

Pubblicato il: 24/08/2025 – 14:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Fingono di gettarsi sotto le auto, travolto un giovane

BRESCIA Stavano simulando di gettarsi sotto le auto, quando una di queste ha travolto uno di loro. Una pericolosa sfida avvenuta nel bresciano, a Gardone Riviera, dove un 27enne irlandese dopo essere stato investito si trova in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto intorno alle 2:30 di notte con il giovane soccorso e trasportato in eliambulanza a Brescia in condizioni serie ma non in pericolo di vita. I carabinieri della Compagnia di Salò hanno identificato il gruppetto di ragazzi e dovranno verificare se fossero sotto l’effetto di alcol o droghe. (Agi)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato 

Argomenti
BRESCIA
fingono di gettarsi sotto le auto
Incidente
sfida pericolosa brescia
sfida social
Top
travolto giovane
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x