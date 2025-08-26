Colpi di pistola contro il centro estetico della figlia del boss

le indagini

Due sparatorie sono avvenute la notte scorsa a Catania: cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del rione San Cristoforo e una ventina contro un negozio di estetica di via Garibaldi, la cui titolare è Siria Saitta, figlia del più noto boss detenuto Lorenzo Saitta ‘u scheletro’. Sui due posti è intervenuta la polizia scientifica. Sui due episodi indaga la squadra mobile della Questura. La polizia scientifica ha fatto i rilievi fino a questa mattina in via Garibaldi e – come riporta Lasicialia.it – Sono stati trovati sul selciato bossoli di calibro 7,65 e 9×21. Gli investigatori stanno cercando di determinare le ragioni di questi avvertimenti “armati”.

(Foto Lasicilia.it)