Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:44
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

le indagini

Colpi di pistola contro il centro estetico della figlia del boss

L’episodio, nella notte, a Catania

Pubblicato il: 26/08/2025 – 15:18
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Colpi di pistola contro il centro estetico della figlia del boss

Due sparatorie sono avvenute la notte scorsa a Catania: cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del rione San Cristoforo e una ventina contro un negozio di estetica di via Garibaldi, la cui titolare è Siria Saitta, figlia del più noto boss detenuto Lorenzo Saitta ‘u scheletro’. Sui due posti è intervenuta la polizia scientifica. Sui due episodi indaga la squadra mobile della Questura. La polizia scientifica ha fatto i rilievi fino a questa mattina in via Garibaldi e – come riporta Lasicialia.it – Sono stati trovati sul selciato bossoli di calibro 7,65 e 9×21. Gli investigatori stanno cercando di determinare le ragioni di questi avvertimenti “armati”.

(Foto Lasicilia.it)

Argomenti
centro estetico della figlia del boss
COLPI DI PISTOLA
colpi di pistola catania
spari a catania
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x