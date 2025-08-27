Al Sud «investimenti da 100 miliardi in 5 anni»

meeting di rimini

«Il Sud è centrale nel nostro piano di investimenti. Nei 100 miliardi di investimenti che nei 5 anni stiamo impegnandoci a spendere, abbiamo chiuso la semestrale del 2025 con un avanzamento nello spending superiore del 15% rispetto all’anno precedente». Lo ha detto l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, illustrando al Meeting di Rimini la strategia di investimenti per il Mezzogiorno. «L’anno precedente è stato il record storico degli investimenti delle Ferrovie dello Stato con più di 17 miliardi e mezzo, di cui più di 10 spesi su Rfi per le infrastrutture – ha spiegato Donnarumma -. Il ritmo implementativo della nostra macchina di realizzazione degli investimenti è in continua accelerazione e questo ci fa ben sperare sul mantenimento degli impegni. Il Sud è al centro degli interessi delle ferrovie perché abbiamo importantissimi cantieri in Sicilia, in Calabria, in Puglia e in Campania».