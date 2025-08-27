Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:47
Maxi operazione antidroga a Livorno: 15 misure cautelari e 22 espulsioni

Oltre 150 carabinieri impiegati all’alba per smantellare un’organizzazione attiva nello spaccio h24 nel cuore della città

Pubblicato il: 27/08/2025 – 8:42
LIVORNO In corso dalle prime ore di questa mattina un’operazione antidroga dei carabinieri a Livorno con misure cautelari nei confronti di 15 persone. Altre 38 sono destinatarie di perquisizioni e per 22 di queste, risultate irregolari sul territorio nazionale e non destinatarie di misura cautelare, è stata avviata la procedura di espulsione. I 15 sono ritenuti responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. L’operazione segue un’indagine, denominata “Garibaldi”, che ha riguardato la zona dell’omonima piazza cittadina, con l’obiettivo di disarticolare lo spaccio, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per un giro d’affari giornaliero stimato in circa 1.000 euro. Impegnati oltre 150 carabinieri. Maggiori dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa convocata per le 10 presso il comando provinciale di Livorno.

