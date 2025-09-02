Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:43
Si legge in: 1 minuto
verso il voto

Regionali in Puglia, Vendola: «Decaro è il profilo giusto»

«Ha l’energia, l’età, l’esperienza per fare bene»

Pubblicato il: 02/09/2025 – 20:43
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Regionali in Puglia, Vendola: «Decaro è il profilo giusto»

BARI «Decaro ha l’energia, l’età, l’esperienza per fare bene per la Puglia. Credo di essere stato tra i primi, molto tempo fa, a indicare in Decaro il profilo giusto per il sindaco di Bari e sono stato tra i primi a indicare in Decaro il profilo giusto per il ruolo di presidente della Regione Puglia». Lo ha detto Nichi Vendola, parlando alla festa dell’Unità di Reggio Emilia, a margine del suo intervento dedicato a Pier Paolo Pasolini. «Tutto quello – ha detto ancora Vendola – che può portare al rilancio della coalizione di centrosinistra e alla partenza di una campagna elettorale che possa finalmente affrontare i problemi reali dei cittadini pugliesi, è benvenuto». 

