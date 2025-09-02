Ultime ore di maltempo, poi torna l’estate “astronomica”

IL METEO

ROMA Appurato un inizio molto perturbato, come sarà in generale settembre? Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma una fase decisamente perturbata, poi analizza l’ultima proiezione per il mese appena iniziato. Le prossime ore vedranno ancora maltempo su Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e tutte le regioni tirreniche fino alla Campania. Previste piogge sparse, ma anche rovesci intensi e localmente persistenti. Le massime sono previste in sensibile calo su Sardegna, Emilia Romagna e Triveneto, “mentre ci sarà veloce ‘fiammatina africana’ su Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia con punte di 37-38°C“.

Attenzione ai venti che soffieranno dai quadranti occidentali, da forti a burrasca sulla Liguria e settori tirrenici centro settentrionali. I mari, di conseguenza, saranno molto mossi o localmente agitati, in particolare il Tirreno Centrale, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna. Mercoledì il tempo tornerà subito soleggiato, salvo gli ultimi momenti di instabilità all’estremo Sud, entro metà mattinata; le temperature caleranno al meridione, aumenteranno al Centro-Nord e si porteranno ovunque nei valori medi del periodo. Finirà il caldo al Sud e finirà la breve fase fresca al Nord: ovunque ci livelleremo intorno ai 30-31°C, si starà molto bene. Ma come proseguirà settembre? Dopo i primi due giorni perturbati e il terzo in miglioramento, “ci aspettano buone notizie”, dice il meteorologo. Le previsioni sub stagionali del Centro Meteorologico Europeo (ECMWF) “confermano le emissioni dei nostri modelli iLMeteo: almeno fino alla seconda decade e, magari, fino all’Equinozio d’Autunno (che quest’anno cade il 22 settembre) si prevede una prevalenza di alta pressione con condizioni decisamente soleggiate al Centro-Sud e solo a tratti variabili al Nord ma senza perturbazioni importanti”. In sintesi, l’estate astronomica, che quest’anno finirà il 22 settembre, “sembra ancora voler far parlare di sé: tempo buono e mite, gradevole, senza caldo africano e con tanto sole settembrino. Se queste proiezioni verranno confermate, ci aspetta ancora un bel periodo per godere di ottime giornate di vacanza al mare o in montagna”.