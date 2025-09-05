Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 18:15
la sanzione

Dall’Unione europea maxi multa a Google per 3 miliardi di euro

Avrebbe violato le norme antitrust nel settore delle tecnologie pubblicitarie

Pubblicato il: 05/09/2025 – 18:07
La Commissione europea ha multato Google per 2,95 miliardi di euro per aver violato le norme antitrust dell’Ue distorcendo la concorrenza nel settore delle tecnologie pubblicitarie (“adtech”). Lo riferisce la Commissione in una nota. A Google è stato ordinato di porre fine a pratiche di auto-preferenza e di attuare misure volte a eliminare i conflitti di interesse intrinseci lungo la catena di fornitura dell’adtech. Secondo indiscrezioni di stampa, non smentite, nei giorni scorsi il commissario Ue al Commercio Maroš Šefčovič, si sarebbe opposto all’emissione della multa, proponendo di sospenderla. (Ansa)


