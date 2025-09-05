Regionali in Puglia, Decaro scioglie la riserva: «Non potevo girare le spalle alla mia terra»

l’annuncio

«Io da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico. Parlerò della Puglia e dei pugliesi». Lo ha detto Antonio Decaro sul palco della festa dell’unità di Bisceglie, annunciando la sua candidatura come governatore della Regione Puglia. «Non potevo girare le spalle alla mia terra, alla mia terra e non lo farò mai. Ho vissuto – ha aggiunto – una estate complicata. Ho scritto quel libro “Vicino” e ho girato tutte le piazze della Puglia, incontrare migliaia di persone, toccare con mano il vostro affetto e abbraccio».

