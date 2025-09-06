Ponte Stretto, Salvini: «Enzo Bianco dice sì, opera non è di destra o di sinistra»

il commento

ROMA «L’ex ministro ed ex sindaco di Catania, Enzo Bianco, esponente di spicco dell’area progressista, dice sì al Ponte. A conferma che l’opera non è «di destra o di sinistra», ma è un’infrastruttura fondamentale per Sicilia, Calabria e tutto il Paese. Avanti con il Ponte degli italiani». Lo afferma sui social, in merito al Ponte sullo Stretto di Messina, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.