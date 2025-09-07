Skip to main content

L’INTERVENTO

Incendio in Salento, nessun ferito: decisivi due Canadair partiti da Lamezia Terme

Non si registrano danni, nonostante l’avanzata minacciosa delle fiamme fino a ridosso di alcune strutture ricettive

Pubblicato il: 07/09/2025 – 20:35
SANTA CESAREA TERME E’ stato spento l’incendio divampato in mattinata a Santa Cesarea Terme, in Salento. Non si registrano feriti né danni, nonostante l’avanzata minacciosa del rogo fino a ridosso di alcune strutture ricettive nella zona del Belvedere. Il lavoro dei Vigili del fuoco e del personale della protezione civile, coadiuvato dall’azione di due canadair arrivati da Lamezia Terme, ha impedito che il fronte del fuoco, alimentato dal vento, avvolgesse la zona pinetata, aggredita dalle fiamme solo in una piccola parte. A lungo è rimasta chiusa al transito veicolare la provinciale 358 per Otranto. Sono in corso le operazioni di bonifica. 
L’incendio era partita da alcune sterpaglie alla periferia in via Madonna Dell’Idri, sulla provinciale che collega la frazione di Cerfignano, hanno raggiunto la zona del Belvedere nella parte alta della località adriatica mettendo a rischio l’area pinetata già per una piccola parte aggredita dal rogo. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco con agenti della polizia locale. Poi sono arrivati i due canadair dalla Calabria. Intervenuta anche la protezione civile. Da subito la situazione – secondo quanto dichiarato dal sindaco di Santa Cesarea, Pasquale Bleve – è risultata fortunatamente “sotto controllo”.

