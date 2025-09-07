Vacanze agli sgoccioli, è tempo di tornare a scuola

il calendario

ROMA Manca davvero poco all’inizio della scuola. Il ritorno tra i banchi, comunque, non è uguale per tutte le regioni, perché ognuna stabilisce autonomamente il proprio calendario (e i singoli istituti a loro volta possono anticipare di qualche giorno rispetto alla data ‘ufficiale). L’anno 2025/2026 in Italia scatterà tra l’8 e il 16 settembre. Domani gli studenti della provincia di Bolzano saranno i primi. La maggior parte delle regioni, poi, inizierà le lezioni il 15 settembre. Ecco quindi una tabella dettagliata su quando riapriranno le scuole secondo le indicazioni regionali: – 8 settembre: Provincia Autonoma di Bolzano; – 10 settembre: Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Veneto; – 11 settembre: Friuli-Venezia Giulia; – 12 settembre: Lombardia; – 15 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria; – 16 settembre: Calabria, Puglia. (Dire)

