Ultimo aggiornamento alle 22:54
mondiali 2026

Partita “pazza” fra Israele e Italia: gli Azzurri vincono 5-4

La squadra di Gattuso soffre ma vince nei minuti di recupero con il gol decisivo di Tonali

Pubblicato il: 08/09/2025 – 22:54
L’Italia ha vinto 5-4 contro Israele una partita del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali giocata a Debrecen, in Ungheria. Per gli azzurri a segno Kean (doppietta), Politano, Raspadori e Tonali. La Nazionale di Gattuso ha così agganciato proprio Israele al secondo posto della classifica con 9 punti, ma con una partita in meno rispetto agli avversari. 

