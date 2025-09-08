Si legge in: 1 minuto
Partita “pazza” fra Israele e Italia: gli Azzurri vincono 5-4
La squadra di Gattuso soffre ma vince nei minuti di recupero con il gol decisivo di Tonali
Pubblicato il: 08/09/2025 – 22:54
L’Italia ha vinto 5-4 contro Israele una partita del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali giocata a Debrecen, in Ungheria. Per gli azzurri a segno Kean (doppietta), Politano, Raspadori e Tonali. La Nazionale di Gattuso ha così agganciato proprio Israele al secondo posto della classifica con 9 punti, ma con una partita in meno rispetto agli avversari.
