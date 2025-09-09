Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:30
Anche a Roma è “febbre” Regionali. Da Schlein a Donzelli, altri big in arrivo in Calabria – NOMI

Dopo Conte e Salvini attesi nei prossimi giorni altri leader come la segretaria del Pd e il “colonnello” di FdI giovedì. Venerdì Lupi e sabato Bonelli-Fratoianni

Pubblicato il: 09/09/2025 – 16:50
LAMEZIA TERME Dopo il leader del M5S Giuseppe Conte, sabato a Catanzaro con il candidato presidente del centrosinistra Pasquale Tridico, il leader di Democrazia Sovrana Popolare Marco Rizzo con il candidato indipendente Francesco Toscano, a Lamezia, e il leader della Lega Matteo Salvini, ieri a Catanzaro con il candidato presidente del centrodestra Roberto Occhiuto, arrivano altri big della politica nazionale in Calabria a sostegno dei principali sfidanti alla guida della Regione Calabria.  Giovedì Fratelli d’Italia schiera Giovanni Donzelli, uno dei “colonnelli” del partito di Giorgia Meloni, responsabile nazionale di FdI che in un hotel alle porte di Lamezia Terme presenterà i candidati delle liste FdI a sostegno di Occhiuto: con Donzelli il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, leader di Fratelli d’Italia Calabria, anche lei candidata capolista nella circoscrizione centro, annunciata la presenza anche dello stesso Occhiuto. Sempre giovedì – riferiscono fonti democrat – scenderà in Calabria la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein: programma ancora da definire, possibili due tappe per la Schlein, una di queste dovrebbe essere sempre Catanzaro. Venerdì sempre in un hotel alle porte di Lamezia Terme l’agenda registra la presentazione delle liste di Noi Moderati a sostegno di Occhiuto: parteciperanno il leader di Nm Maurizio Lupi e il coordinatore regionale del partito Pino Galati, anche qui annunciata la presenza di Occhiuto. Sabato infine sono attesi in Calabria i leader di Avs-Alleanza Verdi Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni: presenteranno le liste a sostegno di Tridico e parleranno anche della vicenda della ricusazione della candidatura di Mimmo Lucano. Insomma, è una parata di big quella che si profila nei prossimi giorni: del resto le Regionali in Calabria hanno un indubbio significato anche a livello nazionale, perché saranno un test per le coalizioni di centrodestra, che deve “difendere” la guida della Calabria, e di centrosinistra, che invece punta a conquistare una regione che non governa da cinque anni. (a. c.)

