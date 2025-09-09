Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:23
«In Calabria per riconfermare il buongoverno del centrodestra con Occhiuto»

Sui social il leader della Lega Salvini ricorda la giornata di ieri a Catanzaro con i candidati del Carroccio

Pubblicato il: 09/09/2025 – 13:23
ROMA “Ieri a Catanzaro per la presentazione delle liste della Lega che correranno alle elezioni regionali del 5-6 ottobre. Tanti sorrisi, entusiasmo e voglia di riconfermare il buongoverno del centrodestra con il presidente Occhiuto. Una squadra forte, con candidati di valore: avremo cinque anni per continuare il percorso tracciato finora e recuperare i ritardi accumulati da altri partiti che hanno governato la regione in passato. Con concretezza e buonsenso. La Lega c’è”. Così Matteo Salvini sui social. (Adnkronos) 

