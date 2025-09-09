Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 12:00
Renzi presenta logo per le Regionali: è “Casa Riformista”

Il leader di Italia Viva: lo troverete anche in Calabria e anche in Toscana e in altre sfide

Pubblicato il: 09/09/2025 – 12:00
ROMA  “Per gli aficionados di Italia Viva: è finalmente uscito il logo sotto cui correremo alle prossime regionali. Eccolo: si chiama Casa Riformista e coinvolgerà Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci AVS, Cinque Stelle e il nuovo Pd. Lo troverete nelle regionali in Calabria, in Toscana e anche – più in là – nelle prossime sfide a cominciare dalla Campania”. Lo annuncia il leader di Iv, Matteo Renzi, nella sua Enews allegando anche una foto del nuovo logo: la scritta ‘Casa riformista’ con sotto stilizzata la forma di una casa e poi la scritta, in questo caso, ‘per la Calabria’ e a chiudere il simbolo, la scritta Italia Viva. (Ansa)

