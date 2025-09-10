Nasa: «Mai così vicini a scoprire la vita su Marte»

l’annuncio

ROMA Un campione di roccia prelevato su Marte dal rover Perseverance potrebbe attestare la presenza di un’antica forma di vita microbica. Ad annunciarlo è la Nasa. «Non siamo mai stati così vicini alla scoperta della vita su Marte», sottolinea l’agenzia spaziale statunitense. Questa roccia denominata “Sapphire Canyon” è stata prelevata nel luglio 2024 durante l’esplorazione di una formazione rocciosa situata nel letto di un antico fiume Neretva. Gli strumenti del robot hanno permesso di determinare che le rocce erano composte da argilla e limo che, sulla Terra, conservano bene la vita microbica del passato. Gli scienziati sono rimasti sorpresi dalla presenza di una roccia con macchie simili a quelle di un leopardo. Queste ultime potrebbero significare che una forma di vita microbica ha utilizzato diverse sostanze contenute nella roccia, come il solfuro e il fosforo, come fonte di energia. Questa scoperta è particolarmente sorprendente, poiché riguarda alcune delle rocce sedimentarie più giovani studiate dalla missione. Un’ipotesi precedente supponeva che le tracce di vita antica fossero limitate alle formazioni rocciose più antiche. Questa scoperta suggerisce che Marte potrebbe essere stato abitabile per un periodo più lungo o più tardivo nella storia del pianeta di quanto si pensasse in precedenza, e che anche le rocce più antiche potrebbero contenere tracce di vita, ma che sono semplicemente più difficili da rilevare. «Un anno fa, abbiamo trovato quelli che riteniamo essere segni di vita microbica sulla superficie di Marte. Così li abbiamo portati ai nostri scienziati per analizzarli e per chiedere loro se pensassero che fossero segni di vita antica su Marte. Dopo un anno di analisi, ci hanno detto che non riescono a trovare altre spiegazioni, quindi questo sarebbe il segno di vita più chiaro che abbiamo mai trovato su Marte», ha commentato l’amministratore facente funzioni della Nasa, Sean Duffy nel corso di una conferenza stampa. Il rover Perseverance è atterrato su Marte nel 2021. Il veicolo è composto da sei ruote e trasporta venti telecamere e uno strumento di perforazione destinato a raccogliere campioni di roccia nel cratere Jezero.

