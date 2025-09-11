Arrestato il trapper Baby Gang: trovato con una pistola in hotel

l’inchiesta

MILANO Il trapper Baby Gang, già coinvolto in vari procedimenti giudiziari in questi anni, è stato arrestato nell’ambito di un’indagine della Procura di Lecco perché trovato in possesso di una pistola mentre era in una camera di un albergo a Milano. E’ stato portato nel carcere di San Vittore e l’indagine della Procura, da quanto si è saputo, è più ampia. L’indagine dei carabinieri e della Procura di Lecco, diretta da Domenico Ezio Basso, riguarda un presunto traffico di armi. Il trapper di 24 anni è accusato di porto illegale di arma, stando a quanto riferito dal suo legale, l’avvocato Niccolò Vecchioni, perché la pistola gli è stata trovata a seguito di una perquisizione che è stata disposta ed effettuata nella stanza di un albergo a Milano dove il cantante, ai vertici delle classifiche di streaming e non solo, si trovava dopo essersi esibito ieri sera al concerto di Emis Killa. Per l’arresto in flagranza relativo alla pistola trovata procede l’autorità giudiziaria di Milano, mentre nell’ambito dell’indagini più ampie della Procura di Lecco sono state effettuate perquisizioni sempre a carico di Baby Gang, all’anagrafe Zaccaria Mouhib, e altre persone. Nell’abitazione del trapper a Calolziocorte, nel Lecchese, i Carabinieri di Lecco hanno trovato altre due pistole clandestine.

Prima dell’arresto in flagranza per la pistola, nell’ambito di questa operazione più ampia, Baby Gang era libero in attesa di affidamento ai servizi sociali per la condanna definitiva a 2 anni 9 mesi e 10 giorni dello scorso marzo per il caso della sparatoria vicino a Corso Como, zona della movida milanese. In altri processi, poi, ha ottenuto assoluzioni o riportato condanne non ancora definitive. In carcere per scontare un cumulo pene per due condanne definitive, invece, si trova il suo amico e compagno di “crew” Simba La Rue. (Ansa)

