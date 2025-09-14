In arrivo l’alta pressione sull’Italia, temperature in aumento al Sud

meteo

Alta pressione in ripresa sull’Italia. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, «la giornata di domenica prevede un miglioramento del tempo per l’allontanamento verso levante dell’impulso instabile. Al mattino sono attesi addensamenti su Liguria, alta Toscana e Triveneto, con occasionali acquazzoni sull’Alto Adige e levante ligure. Nubi medio-alte di passaggio anche sulle regioni centrali, Sardegna, Campania e Molise con occasionali acquazzoni sull’alta Toscana. Nel corso del pomeriggio tempo mediamente asciutto su tutta l’Italia, ma con schiarite alternate ad addensamenti medio-alti». Le temperature «tenderanno a subire un ulteriore lieve aumento al sud e Sicilia con picchi fino a +32/+33 C sull’Isola orientale, Basilicata e Puglia, mentre valori più contenuti lungo le coste adriatiche, tirreniche e Sardegna occidentale dove difficilmente si supereranno i +27/+28 C». Valori quindi dal sapore tardo estivo e che si manterranno al di sopra delle medie climatologiche. Nel corso della prossima settimana «l’alta pressione subirà un deciso rinforzo sull’Europa ed il bacino del Mediterraneo, determinando una fase stabile e con temperature miti anche sull’Italia. Da segnalare solo un rapido impulso instabile che nella giornata di martedì lambirà l’estreme regioni di Nordest».

Le previsioni per oggi

Al Nord: Al mattino locali piovaschi sull’Alto Adige e sul Friuli-Venezia Giulia; nuvolosità alternata a schiarite altrove. Al pomeriggio tempo del tutto stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo ancora qualche fenomeno sul Friuli. In serata e in nottata stabilità prevalente con ampi spazi di sereno. Temperature minime stazionarie o in diminuzione e massime stabili o in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Centro: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi ovunque, con isolati piovaschi sulle coste della Toscana. Al pomeriggio poche variazioni con nuvolosità alta in transito ovunque. In serata ancora condizioni meteo stabili con cieli del tutto sereni. Temperature minime in aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Sud e sulle Isole: Cieli in prevalenza soleggiati nel corso delle ore diurne salvo locali addensamenti sulle regioni peninsulari. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Le previsioni per domani

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi sulla Pianura Padana. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati, salvo qualche innocuo addensamenti sulle Alpi ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime in leve calo e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi. Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e qualche nube in Appennino. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori con tempo asciutto. Al pomeriggio poche variazioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite ovunque. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

