Uccise l’ex con calci e martellate, ergastolo confermato per Giovanni Padovani

il femminicidio

ROMA È definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all’uomo dai giudici bolognesi.