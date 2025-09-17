Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:49
il femminicidio

Uccise l’ex con calci e martellate, ergastolo confermato per Giovanni Padovani

L’uomo il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi

Pubblicato il: 17/09/2025 – 20:52
Uccise l’ex con calci e martellate, ergastolo confermato per Giovanni Padovani

ROMA È definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all’uomo dai giudici bolognesi. 

ergastolo
femminicidio
giovanni padovani
