il femminicidio
Uccise l’ex con calci e martellate, ergastolo confermato per Giovanni Padovani
L’uomo il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi
Pubblicato il: 17/09/2025 – 20:52
ROMA È definitiva la condanna all’ergastolo per Giovanni Padovani, l’uomo che il 23 agosto del 2022 uccise a Bologna con calci, pugni e martellate la ex fidanzata Alessandra Matteuzzi. La Cassazione ha accolto la richiesta del procuratore generale e ha confermato la pena inflitta all’uomo dai giudici bolognesi.
