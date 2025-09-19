Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:26
il grave incidente

Esplosione in un’azienda di rifiuti, tre operai morti

La deflagrazione è avvenuta in un impianto del Casertano. Si cerca una quarta persona dispersa

Pubblicato il: 19/09/2025 – 17:09
Tre persone sono morte in seguito ad un’esplosione verificatasi alle ‘Ecopartenope’ di Marcianise, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, la deflagrazione sarebbe avvenuta durante dei lavori di manutenzione agli impianti dell’azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti. Una quarta persona risulterebbe dispersa. Sul posto sono presenti diverse squadre dei pompieri. Sarebbero morti per l’onda d’urto causata dall’esplosione di un serbatoio di oli esausti i tre lavoratori, tra cui il titolare della stessa. Altri due lavoratori sono rimasti lievemente feriti. I tre deceduti lavoravano su un capannone aziendale e l’esplosione li ha sbalzati in aria per diversi metri. 

Il Corriere della Calabria

