Gaza, Occhiuto: «Nessuna difficoltà a definirlo genocidio»

la dichiarazione

CATANZARO «I dirigenti di Forza Italia, a cominciare da Tajani hanno espresso delle legittime censure nei confronti dei responsabili di quello che sta accadendo. Io non ho difficoltà a dire che si tratta di un genocidio. Non mi pare ci sia stata una reazione proporzionata come in questi casi, insomma come la comunità internazionale legittimamente può aspettarsi. Sono immagini, quelle che vediamo, che colpiscono il cuore di tutti quanti, al di là delle appartenenze e delle sensibilità» così il presidente uscente della Regione Calabria e candidato alle prossime regionali Roberto Occhiuto. (Agenzia Vista)

