Ultimo aggiornamento alle 14:19
Schlein alla direzione del Pd a Roma: «Calabresi non sono cittadini di serie B»

La segretaria: «Non solo per curarsi i calabresi devono andare in altre regioni, ma ci trovano spesso personale che è andato a lavorare fuori»

Pubblicato il: 23/09/2025 – 13:08
ROMA «In Calabria abbiamo avuto una piazza straordinaria a Cosenza, siamo stati davanti all’ospedale di San Giovanni in Fiore dove qualche giorno fa il 118 non è stato in grado di dare una risposta pronta. I calabresi non sono cittadini di serie B: vanno pagati meglio medici, infermieri e insegnanti che lavorano nelle aree interne». Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, alla direzione del partito. «Non solo per curarsi i calabresi devono andare in altre regioni, ma ci trovano spesso personale calabrese che è andato a lavorare fuori, una doppia beffa», ha aggiunto.

