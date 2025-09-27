Meteo, tempo instabile: nei prossimi giorni arriva l’aria fredda

le previsioni

ROMA L’ultimo weekend di settembre inizia con una piccola goccia d’aria più fredda in quota che, dai settori centrali del continente si muove verso la Penisola. Nel corso della giornata odierna ci saranno dunque condizioni meteo instabili: in mattinata piogge e acquazzoni soprattutto al nord, sulla Sicilia e sulla Calabria. Tra pomeriggio e sera, invece, l’instabilità interesserà il versante adriatico. Per domani è previsto un temporaneo miglioramento al nord, mentre l’instabilità proseguirà tra medio Adriatico e sud, dove potrebbero esserci piogge e acquazzoni sparsi, mentre le temperature si manterranno in linea con le medie o poco al di sotto. Tempo per lo più asciutto anche all’inizio della settimana con un campo di alta pressione che tenderà a rimontare tra Atlantico ed Europa centrale. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano rilevano una evoluzione meteo ancora incerta, per i prossimi giorni, ma dai diversi modelli appare plausibile, nei primi giorni di ottobre, l’arrivo di aria piuttosto fredda che potrebbe portare temperature di diversi gradi al di sotto delle medie.